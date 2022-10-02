UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріли Сумської та Чернігівської областей минулої доби: в ДСНС розкрили подробиці

Фото: обстріли Сумської та Чернігівської областей минулої доби (dpsu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби ворог обстріляв Зноб-Новгородська, Есманьська та Середино-Будська громади Сумської області й Новгород-Сіверська громада Чернігівської.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Під час вогню окупанти застосовували міномети й ствольну артилерію.

В другій половині дня росіяни двічі завдали удару по населених пунктах Зернова та Горожанка, а також 9 разів обстріляли зі ствольної артилерії Середино-Будську громаду.

"У той же час на території Новгород-Сіверської громади зафіксовано 2 вибухи від мін 120 мм калібру. Вогонь росіяни відкривали з району населеного пункту Гудовка", - додає ДСНС.

По території Есманьської та Зноб-Новгородської громад ввечері й після опівночі було завдано ударів зі самохідних артилерійських установок й зафіксовано більше 10 прильотів по населених пунктах Лемешовка й Зноб.

Обійшлось без руйнувань та жертв.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у ніч на 1 жовтня російські війська обстріляли прикордоння Сумської області. Під час вогню ворог запустив 6 снарядів по Есманьській громаді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьЧерниговская область