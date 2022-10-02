Обстріли Сумської та Чернігівської областей минулої доби: в ДСНС розкрили подробиці

Протягом минулої доби ворог обстріляв Зноб-Новгородська, Есманьська та Середино-Будська громади Сумської області й Новгород-Сіверська громада Чернігівської.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Під час вогню окупанти застосовували міномети й ствольну артилерію.
В другій половині дня росіяни двічі завдали удару по населених пунктах Зернова та Горожанка, а також 9 разів обстріляли зі ствольної артилерії Середино-Будську громаду.
"У той же час на території Новгород-Сіверської громади зафіксовано 2 вибухи від мін 120 мм калібру. Вогонь росіяни відкривали з району населеного пункту Гудовка", - додає ДСНС.
По території Есманьської та Зноб-Новгородської громад ввечері й після опівночі було завдано ударів зі самохідних артилерійських установок й зафіксовано більше 10 прильотів по населених пунктах Лемешовка й Зноб.
Обійшлось без руйнувань та жертв.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у ніч на 1 жовтня російські війська обстріляли прикордоння Сумської області. Під час вогню ворог запустив 6 снарядів по Есманьській громаді.
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