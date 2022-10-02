Обстрелы Сумской и Черниговской областей минувших суток: в ГСЧС раскрыли подробности

Во время огня оккупанты применяли минометы и ствольную артиллерию.

Во второй половине дня россияне дважды нанесли удар по населенным пунктам Зернова и Горожанка, а также 9 раз обстреляли из ствольной артиллерии Середино-Будскую общину.

"В то же время на территории Новгород-Северской общины зафиксировано 2 взрыва от мин 120 мм калибра. Огонь россияне открывали из района населенного пункта Гудовка", - добавляет ГСЧС.

По территории Эсманьской и Зноб-Новгородской общин вечером и после полуночи были нанесены удары с самоходных артиллерийских установок и зафиксировано более 10 прилетов по населенным пунктам Лемешовка и Зноб.

Обошлось без разрушений и жертв.