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Обстрелы Сумской и Черниговской областей минувших суток: в ГСЧС раскрыли подробности

Фото: обстрелы Сумской и Черниговской областей минувших суток (dpsu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки враг обстрелял Зноб-Новгородская, Эсманская и Середино-Будская общины Сумской области и Новгород-Северская община Черниговской.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Во время огня оккупанты применяли минометы и ствольную артиллерию.

Во второй половине дня россияне дважды нанесли удар по населенным пунктам Зернова и Горожанка, а также 9 раз обстреляли из ствольной артиллерии Середино-Будскую общину.

"В то же время на территории Новгород-Северской общины зафиксировано 2 взрыва от мин 120 мм калибра. Огонь россияне открывали из района населенного пункта Гудовка", - добавляет ГСЧС.

По территории Эсманьской и Зноб-Новгородской общин вечером и после полуночи были нанесены удары с самоходных артиллерийских установок и зафиксировано более 10 прилетов по населенным пунктам Лемешовка и Зноб.

Обошлось без разрушений и жертв.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ночь на 1 октября российские войска обстреляли приграничье Сумской области. Во время огня враг запустил 6 снарядов по Эсманской общине.

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