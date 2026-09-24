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Обстріли РФ залишили без світла споживачів у восьми областях України

13:03 24.09.2026 Чт
1 хв
aimg Анастасія Никончук
Ілюстративне фото: генератор (GettyImages)

У четвер, 24 вересня, у низці областей України залишаються знеструмлені споживачі. При цьому запровадження обмежень на сьогодні не прогнозується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міненерго.

Що відбувається з електропостачанням

Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури без електрики залишаються окремі споживачі у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях. У районах, де дозволяє ситуація із безпекою, фахівці проводять відновлювальні роботи.

Додаткові перебої викликала негода. Станом на ранок електропостачання відсутнє у понад 600 населених пунктах у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Обмежень не очікується

Застосування обмежень на електропостачання сьогодні не прогнозується. У разі змін споживачам рекомендують стежити за повідомленнями на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.

При цьому українців закликають по можливості знизити навантаження на енергосистему у вечірній період та економно використовувати електроенергію з 10:00 до 22:00.

Нагадуємо, що в ніч на 24 вересня Росія завдала по Україні комбінованого удару, застосувавши протикорабельні та балістичні ракети, а також 282 ударні безпілотники. Більшість повітряних цілей вдалося знищити сил протиповітряної оборони.

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