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Обстрелы РФ оставили без света потребителей в восьми областях Украины

13:03 24.09.2026 Чт
1 мин
aimg Анастасия Никончук
Иллюстративное фото: генератор (GettyImages)

В четверг, 24 сентября, в ряде областей Украины остаются обесточенные потребители. При этом введение ограничений на сегодня не прогнозируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минэнерго.

Что происходит с электроснабжением

Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры без электричества остаются отдельные потребители в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях. В районах, где позволяет ситуация с безопасностью, специалисты проводят восстановительные работы.

Дополнительные перебои вызвала непогода. По состоянию на утро электроснабжение отсутствует более чем в 600 населенных пунктах в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской и Черниговской областях.

Ограничений не ожидается

Применение ограничений электроснабжения сегодня не прогнозируется. В случае изменений потребителям рекомендуют следить за сообщениями на официальных ресурсах операторов систем распределения.

При этом украинцев призывают по возможности снизить нагрузку на энергосистему в вечерний период и экономно использовать электроэнергию с 10:00 до 22:00.

Напоминаем, что в ночь на 24 сентября Россия нанесла по Украине комбинированный удар, применив противокорабельные и баллистические ракеты, а также 282 ударных беспилотника. Большинство воздушных целей удалось уничтожить силам противовоздушной обороны.

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