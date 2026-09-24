ua en ru
Чт, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Обстріли РФ залишили без світла споживачів у восьми областях України

13:03 24.09.2026 Чт
1 хв
aimg Анастасія Никончук
Обстріли РФ залишили без світла споживачів у восьми областях України Ілюстративне фото: генератор (GettyImages)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У четвер, 24 вересня, у низці областей України залишаються знеструмлені споживачі. При цьому запровадження обмежень на сьогодні не прогнозується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міненерго.

Що відбувається з електропостачанням

Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури без електрики залишаються окремі споживачі у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях. У районах, де дозволяє ситуація із безпекою, фахівці проводять відновлювальні роботи.

Додаткові перебої викликала негода. Станом на ранок електропостачання відсутнє у понад 600 населених пунктах у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Обмежень не очікується

Застосування обмежень на електропостачання сьогодні не прогнозується. У разі змін споживачам рекомендують стежити за повідомленнями на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.

При цьому українців закликають по можливості знизити навантаження на енергосистему у вечірній період та економно використовувати електроенергію з 10:00 до 22:00.

Нагадуємо, що в ніч на 24 вересня Росія завдала по Україні комбінованого удару, застосувавши протикорабельні та балістичні ракети, а також 282 ударні безпілотники. Більшість повітряних цілей вдалося знищити сил протиповітряної оборони.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні Блекаут Енергетики
Новини
Зеленський назвав три пункти, на яких наполягають США в мирних переговорах
Зеленський назвав три пункти, на яких наполягають США в мирних переговорах
Аналітика
Людей мало, компоненти імпортні: виробник БПЛА на оптоволокні 3DTech – про виклики галузі
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Людей мало, компоненти імпортні: виробник БПЛА на оптоволокні 3DTech – про виклики галузі