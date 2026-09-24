ua en ru
Чт, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Обстрелы РФ оставили без света потребителей в восьми областях Украины

13:03 24.09.2026 Чт
1 мин
aimg Анастасия Никончук
Обстрелы РФ оставили без света потребителей в восьми областях Украины Иллюстративное фото: генератор (GettyImages)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В четверг, 24 сентября, в ряде областей Украины остаются обесточенные потребители. При этом введение ограничений на сегодня не прогнозируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минэнерго.

Что происходит с электроснабжением

Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры без электричества остаются отдельные потребители в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях. В районах, где позволяет ситуация с безопасностью, специалисты проводят восстановительные работы.

Дополнительные перебои вызвала непогода. По состоянию на утро электроснабжение отсутствует более чем в 600 населенных пунктах в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской и Черниговской областях.

Ограничений не ожидается

Применение ограничений электроснабжения сегодня не прогнозируется. В случае изменений потребителям рекомендуют следить за сообщениями на официальных ресурсах операторов систем распределения.

При этом украинцев призывают по возможности снизить нагрузку на энергосистему в вечерний период и экономно использовать электроэнергию с 10:00 до 22:00.

Напоминаем, что в ночь на 24 сентября Россия нанесла по Украине комбинированный удар, применив противокорабельные и баллистические ракеты, а также 282 ударных беспилотника. Большинство воздушных целей удалось уничтожить силам противовоздушной обороны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Энергетики Война в Украине Блэкаут
Новости
Россияне готовят новые удары по интернет-инфраструктуре Украины: что нужно знать
Россияне готовят новые удары по интернет-инфраструктуре Украины: что нужно знать
Аналитика
Людей мало, компоненты импортные: производитель БПЛА на оптоволокне 3DTech – о вызовах отрасли
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Людей мало, компоненты импортные: производитель БПЛА на оптоволокне 3DTech – о вызовах отрасли