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Обстріли попри "перемир'я": за добу РФ вдарила по Запорізькій області майже 300 разів

Субота 10 травня 2025 07:57
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Обстріли попри "перемир'я": за добу РФ вдарила по Запорізькій області майже 300 разів Фото: рятувальник на місці подій у Запорізькій області (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Едуард Ткач

Впродовж минулої доби під час так званого "перемир'я", росіяни завдали 284 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атаки є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Три людини поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район", - йдеться у повідомленні.

Також Федоров поінформував, чим і які населені пункти росіяни обстрілювали минулої доби. Зокрема:

  • 170 дронів різної модифікації атакували Малокатеринівку, Біленьке, Новояковлівку, Новобойківське, Магдалинівку, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку;
  • 3 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки та Новодарівку;
  • 111 артобстрілів було завдано по території Кам’янського, Павлівки, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 10 повідомлень про руйнування та пошкодження квартир, приватних будинків та іншого майна", - уточнив глава Запорізької ОВА.

Обстріл Запоріжжя та області

Нагадаємо, що російські окупанти регулярно обстрілюють Запоріжжя та Запорізьку область. Ворог використовує для ударів як ударні безпілотники, так і ракети різних типів.

Так, 6 травня ввечері, ворог масовано атакували дронами обласний центр. Внаслідок атаки було зафіксовано багато пожеж, та 4 людини постраждали.

Детальніше про цей обстріл - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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