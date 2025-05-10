Обстріли попри "перемир'я": за добу РФ вдарила по Запорізькій області майже 300 разів
Впродовж минулої доби під час так званого "перемир'я", росіяни завдали 284 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атаки є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Три людини поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район", - йдеться у повідомленні.
Також Федоров поінформував, чим і які населені пункти росіяни обстрілювали минулої доби. Зокрема:
- 170 дронів різної модифікації атакували Малокатеринівку, Біленьке, Новояковлівку, Новобойківське, Магдалинівку, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку;
- 3 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки та Новодарівку;
- 111 артобстрілів було завдано по території Кам’янського, Павлівки, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
"Надійшло 10 повідомлень про руйнування та пошкодження квартир, приватних будинків та іншого майна", - уточнив глава Запорізької ОВА.
Обстріл Запоріжжя та області
Нагадаємо, що російські окупанти регулярно обстрілюють Запоріжжя та Запорізьку область. Ворог використовує для ударів як ударні безпілотники, так і ракети різних типів.
Так, 6 травня ввечері, ворог масовано атакували дронами обласний центр. Внаслідок атаки було зафіксовано багато пожеж, та 4 людини постраждали.
Детальніше про цей обстріл - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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