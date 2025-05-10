Обстрелы несмотря на "перемирие": за сутки РФ ударила по Запорожской области почти 300 раз

За прошедшие сутки во время так называемого "перемирия", россияне нанесли 284 удара по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате атаки есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОГА Ивана Федорова.

"Поступило 10 сообщений о разрушении и повреждении квартир, частных домов и другого имущества", - уточнил глава Запорожской ОВА.

Также Федоров проинформировал, чем и какие населенные пункты россияне обстреливали за прошедшие сутки. В частности:

"Три человека ранены в результате вражеских атак на Запорожский район", - говорится в сообщении.

Обстрел Запорожья и области

Напомним, что российские оккупанты регулярно обстреливают Запорожье и Запорожскую область. Враг использует для ударов как ударные беспилотники, так и ракеты различных типов.

Так, 6 мая вечером, враг массированно атаковали дронами областной центр. В результате атаки было зафиксировано много пожаров, и 4 человека пострадали.

Подробнее об этом обстреле - читайте в материале РБК-Украина.

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