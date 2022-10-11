Місто частково без світла. У Львові пролунали два вибухи
У вівторок, 11 жовтня, у Львові пролунали вибухи. Місто частково залишилось без світла.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У місті було чути одразу два вибухи. Після вибухів було видно дим.
Вибухи підтвердив мер Львова Андрій Садовий. "У Львові чути вибухи. Є проблеми з електроенергією", - написав він.
За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, удар припав по об'єкту енергетики.
"Попередньо: удар по об'єкту енергетики у Львівській області. Залишайтеся в укриттях! Не розповсюджуйте фотографії, відео та чутки", - попрохав він.
Оновлено 12.17. Як додав Садовий, ракета влучила по об’єкту критичної інфраструктури Львова.
"Частина міста знову без електропостачання", - розповів він.
А голова регіону попередив про можливі перебої з електропостачанням у Львові та області.
"Львів та Львівщина: можливі перебої з електропостачанням. Після завершення тривоги залучимо усі служби для оперативного відновлення роботи енергомережі. Перебувайте в укритті, загроза ще триває", - сказав Козицький.
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