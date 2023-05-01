UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріли Херсонської області: РФ випустила 160 снарядів, є жертва, серед поранених дитина

Фото: за добу РФ випустила по Херсонській області 163 снаряди, поранено дитину (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За минулу добу російські окупанти здійснили 39 обстрілів Херсонської області, випустивши 163 снаряди з важкої артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. Зокрема, Херсон ворог обстріляв 8 разів, загинула одна людина, поранення отримала дитина.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та будівлю державної установи у середмісті Херсона", - розповів він.

За даними очільника регіону, через російську агресію одна людина загинула і троє, серед яких одна дитина, дістали поранення.

Як повідомлялось, вдень неділі, 30 квітня, росіяни завдали ударів по двох громадах Херсонської області. Попередньо було відомо про одного постраждалого та одну загиблу.

Крім того, 30 квітня, з села Кізомис, що в Херсонській області, евакуювали всіх дітей. Населений пункт постійно перебуває під обстрілами окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область