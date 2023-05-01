Обстрелы Херсонской области: РФ выпустила 160 снарядов, есть жертва, среди раненых ребенок
За минувшие сутки российские оккупанты совершили 39 обстрелов Херсонской области, выпустив 163 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. В частности, Херсон враг обстрелял 8 раз, погиб один человек, ранения получил ребенок.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Российские военные атаковали жилые кварталы населенных пунктов области и здание государственного учреждения в центре Херсона", - рассказал он.
По данным главы региона, из-за российской агрессии один человек погиб и трое, среди которых один ребенок, получили ранения.
Как сообщалось, днем воскресенья, 30 апреля, россияне нанесли удары по двум общинам Херсонской области. Предварительно было известно об одном пострадавшем и одной погибшей.
Кроме того, 30 апреля, из села Кизомыс в Херсонской области эвакуировали всех детей. Населённый пункт постоянно находится под обстрелами оккупантов.
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