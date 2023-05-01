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Обстрелы Херсонской области: РФ выпустила 160 снарядов, есть жертва, среди раненых ребенок

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Херсон, Понедельник 01 мая 2023 09:45
Обстрелы Херсонской области: РФ выпустила 160 снарядов, есть жертва, среди раненых ребенок Фото: за сутки РФ выпустила по Херсонской области 163 снаряда, ранен ребенок (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

За минувшие сутки российские оккупанты совершили 39 обстрелов Херсонской области, выпустив 163 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. В частности, Херсон враг обстрелял 8 раз, погиб один человек, ранения получил ребенок.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Российские военные атаковали жилые кварталы населенных пунктов области и здание государственного учреждения в центре Херсона", - рассказал он.

По данным главы региона, из-за российской агрессии один человек погиб и трое, среди которых один ребенок, получили ранения.

Как сообщалось, днем воскресенья, 30 апреля, россияне нанесли удары по двум общинам Херсонской области. Предварительно было известно об одном пострадавшем и одной погибшей.

Кроме того, 30 апреля, из села Кизомыс в Херсонской области эвакуировали всех детей. Населённый пункт постоянно находится под обстрелами оккупантов.

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