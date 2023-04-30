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Обстріли Херсонської області: РФ за добу випустила майже 150 снарядів, є загиблий

Фото: РФ за добу випустила майже 150 снарядів Херсонської області, є загиблий і поранений (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За минулу добу росіяни 27 разів обстріляли Херсон та область, випустивши 135 снарядів з важкої артилерії, танків, "Градів" та БПЛА. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області", - розповів він.

За його даними, через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Як повідомлялось, у суботу, 29 квітня, російські війська обстріляли Херсонську область с РСЗВ. Внаслідок ворожої атаки загинув чоловік.

Нагадаємо, що ввечері п'ятниці, 28 квітня, росіяни обстріляли Білозерку Херсонської області. Через атаку одна людина загинула, три отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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