ua ru
Сб, 24 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріл Херсона триває: що відомо

Новость на русском →
Херсон, Субота 24 грудня 2022 14:15
Обстріл Херсона триває: що відомо Фото: обстріли Херсона тривають (ілюстрація/t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталія Гурковська

Обстріл Херсона у суботу, 24 грудня, триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"Обстріли Херсона наразі тривають", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Херсона

24 грудня окупанти обстріляли Херсон. Спочатку було відомо про 5 загиблих та 20 поранених. На атаку міста вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Пізніше кількість поранених зросла до 35 осіб, кількість загиблих - до 8. Наразі вже відомо про 58 поранених та 7 загиблих. 18 людей борються за життя. Окупанти атакували ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Обстріл
NEWS
Стали сильнішими. Якою зброєю посилилася армія України за 10 місяців війни
Стали сильнішими. Якою зброєю посилилася армія України за 10 місяців війни
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація