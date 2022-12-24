Обстріл Херсона триває: що відомо

"Обстріли Херсона наразі тривають", - йдеться в повідомленні.

Обстріл Херсона

24 грудня окупанти обстріляли Херсон. Спочатку було відомо про 5 загиблих та 20 поранених. На атаку міста вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Пізніше кількість поранених зросла до 35 осіб, кількість загиблих - до 8. Наразі вже відомо про 58 поранених та 7 загиблих. 18 людей борються за життя. Окупанти атакували ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі.