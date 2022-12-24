Обстрел Херсона продолжается: что известно
Фото: обстрелы Херсона продолжаются (иллюстрация/t.me/tymoshenko_kyrylo)
Обстрел Херсона в субботу, 24 декабря, продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.
"Обстрелы Херсона продолжаются", - говорится в сообщении.
Обстрел Херсона
24 декабря оккупанты обстреляли Херсон. Изначально было известно о 5 погибших и 20 раненых. На атаку города уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Позже количество раненых возросло до 35 человек, а количество погибших - до 8. Сейчас уже известно о 58 раненых и 7 погибших. 18 человек борются за жизнь. Оккупанты атаковали рынок, торговый центр, жилые дома, админздания.
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