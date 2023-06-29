Обстріли Херсона та області за добу: в ОВА розповіли про атаки і поранених

Чиновник подав оперативні дані в області станом на ранок.

Так, за минулу добу війська РФ здійснили 64 обстріли, випустивши 342 снаряди з мінометів, артилерії, танків, РСЗВ "Град", а також із застосуванням безпілотників.

"По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Глава ОВА зазначив, що в результаті російських ударів отримали поранення 3 людей.

Обстріли в Херсонській області

Війська РФ практично щодня завдають ударів по звільненому Силами оборони України минулої осені Херсону та по інших містах і селах області.

Так, 27 червня під ворожий вогонь потрапили житлові квартали Херсона, постраждали двоє людей.

Раніше окупанти 59 разів вдарили по містах та селах Херсонської області, випустивши близько 253 снарядів з артилерії, мінометів, "Градів" та авіації. Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області.

Нагадаємо також, що минулого тижня інтервенти обстріляли житлові квартали міста Херсона, і тоді внаслідок удару загинув 44-річний цивільний.