RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрелы Херсона и области за сутки: в ОВА рассказали об атаках и раненых

Иллюстративное фото: в Херсонской ОВА рассказали о вражеских обстрелах за сутки (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты не прекращали вести обстрелы по Херсону и другим населенным пунктам области. За минувшие сутки в результате вражеских атак в регионе есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

Чиновник представил оперативные данные в области по состоянию на утро.

Так, за минувшие сутки войска РФ совершили 64 обстрела, выпустив 342 снаряда из минометов, артиллерии, танков, РСЗО "Град", а также с применением беспилотников.

"По городу Херсон враг выпустил 12 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что в результате российских ударов получили ранения три человека.

Обстрелы в Херсонской области

Войска РФ практически ежедневно наносят удары по освобожденному Силами обороны Украины прошлой осенью Херсону и другим городам и селам области.

Так, 27 июня под вражеский огонь попали жилые кварталы Херсона, пострадали два человека.

Ранее оккупанты 59 раз ударили по городам и селам Херсонской области, выпустив около 253 снарядов из артиллерии, минометов, "Градов" и авиации. Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области.

Напомним также, что на прошлой неделе интервенты обстреляли жилые кварталы города Херсона, и тогда в результате удара погиб 44-летний гражданский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонХерсонская областьВойна России против Украины