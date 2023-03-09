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Обстріли Херсона: стало відомо ще про одного загиблого та пораненого

Фото: через обстріл Херсона 9 березня загинули вже 4 людини (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Стало відомо ще про одного загиблого та одного пораненого внаслідок сьогоднішніх обстрілів Херсона. Снаряд влучив у будинок поряд з Корабельною площею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"Там на жаль загинув чоловік 35 років, ще один 38-річний отримав поранення. Десь з 10-ї ранку російські війська почали обстрілювати Херсон сьогодні, а саме Корабельну площу", - розповів керівник прес-офісу ОВА Олександр Толоконніков.

Як повідомив пресофіцер тактичної групи "Грім" Дмитро Плетенчук, станом на 14:30, відомо про чотирьох загиблих та одного пораненого у Херсоні. Він перебуває у важкому стані,

Як повідомлялось, російські окупанти в четвер, 9 березня, обстрілюють Херсон. "Прильоти" зафіксовані по центру міста.

Пізніше стало відомо, що через попадання снаряда в зупинку громадського транспорту загинули троє людей, ще як мінімум двоє поранені.

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Херсон