Обстріли Херсона: РФ атакувала громадський транспорт, є жертва та поранений

Обстріл Корабельного района

Зранку російська армія бʼє по Корабельному району Херсона. Внаслідок чергового обстрілу постраждали двоє херсонців - чоловік загинув, жінка отримала поранення.

"Травми, несумісні з життям, отримав 68-річний чоловік. На момент ворожого удару він знаходився у будівлі", - розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Крім того, за його даними, до лікарні каретою "швидкої" доставили 54-річну жінку.

"У неї - вибухова травма та уламкове поранення чола і стегна. Потерпілій надають допомогу", - додав очільник адміністрації.

Автобус під обстрілом

Крім того, у Херсоні вчергове під ворожий обстріл потрапив громадський транспорт.

"В автобусі вибиті вікна. Про поранених не повідомляється. Інформація уточнюється", - розповів голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

Обстріли Херсона

Херсон та населені пункти, розташовані на правому березі Дніпра, постійно перебувають під обстрілами, попри те, що Херсон був звільнений від окупації у листопаді 2022 року.

Питання з обстрілами Херсона зараз стоїть настільки гостро, що на недавній Ставці під керівництвом президента України Володимира Зеленського було прийнято конкретні рішення щодо захисту Херсона.