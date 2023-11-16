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Обстрелы Херсона: РФ атаковала общественный транспорт, есть жертва и раненый

Фото: РФ атаковала общественный транспорт в Херсоне, есть жертва и раненый (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска продолжают бить по Херсону. Так, под обстрел попал Корабельный район и общественный транспорт, есть жертва и раненый.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Facebook главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, Telegram-канал главы ГВА Романа Мрочко.

Обстрел Корабельного района

Утром российская армия бьет по Корабельному району Херсона. В результате очередного обстрела пострадали двое херсонцев - мужчина погиб, женщина получила ранения.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получил 68-летний мужчина. На момент вражеского удара он находился в здании", - рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Кроме того, по его данным, в больницу каретой "скорой" доставили 54-летнюю женщину.

"У нее - взрывная травма и обломочное ранение лба и бедра. Пострадавшей оказывают помощь", - добавил глава администрации.

Автобус под обстрелом

Кроме того, в Херсоне в очередной раз под вражеский обстрел попал общественный транспорт.

"В автобусе выбиты окна. О раненых не сообщается. Информация уточняется", - рассказал глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

 

Обстрелы Херсона

Херсон и населенные пункты, расположенные на правом берегу Днепра, постоянно находятся под обстрелами несмотря на то, что Херсон был освобожден от оккупации в ноябре 2022 года.

Вопрос с обстрелами Херсона сейчас стоит настолько остро, что на недавней Ставке под руководством президента Украины Владимира Зеленского были приняты конкретные решения по защите Херсона.

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Херсон