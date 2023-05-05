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Обстріли Херсона: патрульні показали, як надають допомогу у перші хвилини після атаки

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Херсонська область, П'ятниця 05 травня 2023 20:42
Обстріли Херсона: патрульні показали, як надають допомогу у перші хвилини після атаки Фото: Поліцейський (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Інспектори патрульної поліції у Херсоні першими прибули на місце нещодавнього обстрілу. Вони показали перші хвилини після вибуху на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Це реальні кадри життя херсонців та служби херсонських патрульних. Ми - перші на викликах, так само, перші на місцях обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Білошицький пише, що служба у прифронтових містах це завжди за крок від смерті. Вибухи, крики людей, кров, паніка, завали. Патрульні заспокоюють людей та надають домедичну допомогу, а далі передають медикам.

"Країна-терорист продовжує вбивати та калічити. Дякую патрульним за службу", - додав Білошицький.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти майже весь день обстрілювали Херсон. Ворожі снаряди влучили у супермаркет, гіпермаркет "Епіцентр", вокзал, пасажирський вагон та дитячий садок.

Варто зазначити, що кількість жертв внаслідок вчорашніх обстрілів Херсона та області збільшилася до 23 осіб. Поранення отримали 46 жителів, серед них двоє дітей.

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