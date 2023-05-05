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Обстрелы Херсона: патрульные показали, как оказывают помощь в первые минуты после атаки

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Херсонская область, Пятница 05 мая 2023 20:42
Обстрелы Херсона: патрульные показали, как оказывают помощь в первые минуты после атаки Фото: Полицейский (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Инспекторы патрульной полиции в Херсоне первыми прибыли на место недавних обстрелов. Они показали первые минуты после взрыва видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

"Это реальные кадры жизни херсонцев и службы херсонских патрульных. Мы первые на вызовах, так же первые на местах обстрелов", - говорится в сообщении.

Белошицкий пишет, что служба в прифронтовых городах это всегда в шаге от смерти. Взрывы, крики людей, кровь, паника, завалы. Патрульные успокаивают людей и оказывают медицинскую помощь, а затем передают медикам.

"Страна-террорист продолжает убивать и калечить. Спасибо патрульным за службу", - добавил Белошицкий.

Напомним, недавно российские оккупанты почти весь день обстреливали Херсон. Вражеские снаряды попали в супермаркет, гипермаркет "Эпицентр", вокзал, пассажирский вагон и детский сад.

Стоит отметить, что количество жертв в результате вчерашних обстрелов Херсона и области увеличилось до 23 человек. Ранения получили 46 жителей, среди них двое детей.

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