Обстрелы Херсона: патрульные показали, как оказывают помощь в первые минуты после атаки
Инспекторы патрульной полиции в Херсоне первыми прибыли на место недавних обстрелов. Они показали первые минуты после взрыва видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.
"Это реальные кадры жизни херсонцев и службы херсонских патрульных. Мы первые на вызовах, так же первые на местах обстрелов", - говорится в сообщении.
Белошицкий пишет, что служба в прифронтовых городах это всегда в шаге от смерти. Взрывы, крики людей, кровь, паника, завалы. Патрульные успокаивают людей и оказывают медицинскую помощь, а затем передают медикам.
"Страна-террорист продолжает убивать и калечить. Спасибо патрульным за службу", - добавил Белошицкий.
Напомним, недавно российские оккупанты почти весь день обстреливали Херсон. Вражеские снаряды попали в супермаркет, гипермаркет "Эпицентр", вокзал, пассажирский вагон и детский сад.
Стоит отметить, что количество жертв в результате вчерашних обстрелов Херсона и области увеличилось до 23 человек. Ранения получили 46 жителей, среди них двое детей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.