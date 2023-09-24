Обстріли Херсона: кількість постраждалих зросла до шести

"На цю годину відомо вже про 6 постраждалих цивільних осіб внаслідок ворожих обстрілів Херсона сьогодні вдень", повідомив начальник Херсонської МВА.

За його даними, місцеві жителі Херсона отримали поранення різного ступеня важкості.

"Всім постраждалим надана медична допомога.Також до медичних закладів звертаються люди, які були поранені раніше", - зауважив Мрочко.

Ранковий обстріл

Нагадаємо, сьогодні, 24 вересня, російські окупанти здійснили чергову атаку на Херсон.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правого берега регіону, російські терористи щодня завдають ударів по області, зокрема й Херсону. Для обстрілів застосовуються важке озброєння, авіацію та дрони.

Як розповідав Прокудін, протягом минулої доби, 23 вересня, російські терористи здійснили 83 обстріли по території регіону. Загалом було випущено 332 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

За словами очільниці пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, терористи почали частіше використовувати безпілотники для ударів по скупченнях цивільних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.