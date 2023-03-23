Обстріли Харківської області за добу: пошкоджені житлові будинки та храм

Фото: через обстріли Харківської області за добу 22 березня пошкоджено житлові будинки та храм (t.me/synegubov)

Минулої доби окупанти обстрілювали прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Ізюмського та Харківського районів області. Через атаки росіян пошкоджені житлові будинки та храм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"У селі Чернещина Ізюмського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено будівлю храму та зайнялася трава на відкритій території", - розповів він. Крім того: у смт Вільча та с. Вовчанські хутори Чугуївського району обстрілами пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки;

у с. Вільхуватка Куп'янського району внаслідок мінометних обстрілів зруйновано приватний будинок, ще 2 пошкоджено. "За минулу добу, на щастя, внаслідок обстрілів постраждалих немає", - додав Синєгубов.