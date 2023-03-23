Обстрелы Харьковской области за сутки: повреждены жилые дома и храм
Фото: из-за обстрелов Харьковской области за сутки 22 марта повреждены жилые дома и храм (t.me/synegubov)
За прошедшие сутки оккупанты обстреливали приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского, Изюмского и Харьковского районов области. Из-за атак россиян повреждены жилые дома и храм.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"В селе Чернещина Изюмского района в результате вражеских обстрелов повреждено здание храма и загорелась трава на открытой территории", - рассказал он.
Кроме того:
- в пгт Вильча и с. Волчанские хутора Чугуевского района обстрелами повреждены по меньшей мере 4 жилых дома;
- в с. Ольховатка Купянского района в результате минометных обстрелов разрушен частный дом, еще 2 повреждены.
"За минувшие сутки, к счастью, в результате обстрелов пострадавших нет", - добавил Синегубов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.