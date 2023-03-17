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Обстріли Донецької області: зранку РФ атакувала Авдіївку, за добу 2 жертв та 8 поранених

Фото: зранку 17 березня РФ атакувала Авдіївку Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку у п'ятницю, 17 березня, російські окупанти обстріляли Авдіївку Донецької області. За добу в регіоні двоє людей загинули, 8 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Зранку відбувся авіаракетний удар по Авдіївці - без жертв", - розповів він.

Крім того, на Донецькому напрямку у Курахівській громаді пошкоджено будівлю колонії.

Крім того:

  • 1 людина загинула і 1 поранена у Торецьку;
  • 1 поранений та 5 пошкоджених багатоповерхівок у Бахмуті.

"Всього за добу росіяни вбили 2 жителів Донецької області, поранили ще 8", - констатував Кириленко.

Як повідомлялось, у четвер, 16 березня, російські військові обстріляли Костянтинівку у Донецькій області з РСЗВ "Ураган" та поранили шість людей.

Крім того, у четвер, 16 березня, російські окупанти обстріляли Торецьку громаду у Донецькій області та вбили одну людину.

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Донецька область