RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрелы Донецкой области: утром РФ атаковала Авдеевку, за сутки 2 жертв и 8 раненых

Фото: Фото: утром 17 марта РФ атаковала Авдеевку Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в пятницу, 17 марта, российские оккупанты обстреляли Авдеевку Донецкой области. За сутки в регионе два человека погибли, 8 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Утром произошел авиаракетный удар по Авдеевке - без жертв", - рассказал он.

Кроме того, в Донецком направлении в Кураховской общине повреждено здание колонии.

Кроме того:

  • 1 человек погиб и 1 ранен в Торецке;
  • 1 ранен и 5 поврежденных многоэтажек в Бахмуте.

"Всего за сутки россияне убили 2 жителей Донецкой области, ранили еще 8", - констатировал Кириленко.

Как сообщалось, в четверг, 16 марта, российские военные обстреляли Константиновку в Донецкой области из РСЗО "Ураган" и ранили шесть человек.

Кроме того, в четверг, 16 марта, российские оккупанты обстреляли Торецкую общину в Донецкой области и убили одного человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область