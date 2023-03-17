Обстрелы Донецкой области: утром РФ атаковала Авдеевку, за сутки 2 жертв и 8 раненых

Утром в пятницу, 17 марта, российские оккупанты обстреляли Авдеевку Донецкой области. За сутки в регионе два человека погибли, 8 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Всего за сутки россияне убили 2 жителей Донецкой области, ранили еще 8", - констатировал Кириленко.

Кроме того:

Кроме того, в Донецком направлении в Кураховской общине повреждено здание колонии.

"Утром произошел авиаракетный удар по Авдеевке - без жертв", - рассказал он.

Как сообщалось, в четверг, 16 марта, российские военные обстреляли Константиновку в Донецкой области из РСЗО "Ураган" и ранили шесть человек.

Кроме того, в четверг, 16 марта, российские оккупанты обстреляли Торецкую общину в Донецкой области и убили одного человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.