Обстрелы Донецкой области: утром РФ атаковала Авдеевку, за сутки 2 жертв и 8 раненых

Утром в пятницу, 17 марта, российские оккупанты обстреляли Авдеевку Донецкой области. За сутки в регионе два человека погибли, 8 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Утром произошел авиаракетный удар по Авдеевке - без жертв", - рассказал он.
Кроме того, в Донецком направлении в Кураховской общине повреждено здание колонии.
Кроме того:
"Всего за сутки россияне убили 2 жителей Донецкой области, ранили еще 8", - констатировал Кириленко.
Как сообщалось, в четверг, 16 марта, российские военные обстреляли Константиновку в Донецкой области из РСЗО "Ураган" и ранили шесть человек.
Кроме того, в четверг, 16 марта, российские оккупанты обстреляли Торецкую общину в Донецкой области и убили одного человека.
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