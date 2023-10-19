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Обстріли Донецької області не вщухають, але є і хороша новина

Донецьк, Четвер 19 жовтня 2023 12:11
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Обстріли Донецької області не вщухають, але є і хороша новина Фото: обстріли Донецької області не вщухають (t.me/IhorMoroz_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область: за добу обстріли не вщухали в районі Авдіївки, Вугледара, Костянтинівки, Торецька. При цьому за останню добу немає постраждалих серед цивільних.

Про це заявив тимчасово виконуючий обов’язки очільника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його Telegram.

"За попередню добу інформація щодо загиблих і поранених на Донеччині не надходила", - розповів він.

Наслідки обстрілів Донецької області за добу (t.me/IhorMoroz_donoda)

Обстріли Донецької області

За даними Мороза, за останню добу на Волноваському напрямку росіяни обстріляли Вугледар із "Градів". На Донецькому напрямку у Мар'їнській ТГ обстріляні Красногорівка, Парасковіївка і Костянтинівка.

Крім того, Авдіївка зазнала трьох авіаракетних ударів, зранку - двох масованих артобстрілів; пошкоджено 4 багатоповерхівки та територію АКХЗ. В Очеретинській ТГ пошкоджено школу в Желанному, обстріляні околиці Очеретиного і Новобахмутівки.

В Українську Селидівської ТГ пошкоджено 19 приватних будинків, 8 багатоповерхівок, 2 господарчі будівлі, 2 освітні заклади і адмінбудівлю.

На Горлівському напрямку пошкоджено будинок у Неліпівці Торецької ТГ. У Часовоярській ТГ пошкоджено 3 будинки. Обстріляні околиці Костянтинівки. На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, зафіксовано 8 обстрілів Лиманської ТГ.

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