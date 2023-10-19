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Обстрелы Донецкой области не утихают, но есть и хорошая новость

Донецк, Четверг 19 октября 2023 12:11
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Обстрелы Донецкой области не утихают, но есть и хорошая новость Фото: обстрелы Донецкой области не утихают (t.me/IhorMoroz_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область: за сутки обстрелы не утихали в районе Авдеевки, Угледара, Константиновки, Торецка. При этом за последние сутки нет пострадавших среди гражданских.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"За предыдущие сутки информация о погибших и раненых в Донецкой области не поступала", - рассказал он.

Последствия обстрелов Донецкой области за сутки (t.me/IhorMoroz_donoda)

Обстрелы Донецкой области

По данным Мороза, за последние сутки на Волновахском направлении россияне обстреляли Угледар из "Градов". На Донецком направлении в Марьинской ТГ обстреляны Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка.

Кроме того, Авдеевка попала под три авиаракетных удара, утром - два массированных артобстрела; повреждены 4 многоэтажки и территория АКХЗ. В Очеретинской ТГ повреждена школа в Желанном, обстреляны окрестности Очеретиного и Новобахмутовки.

В Украинске Селидовской ТГ повреждено 19 частных домов, 8 многоэтажек, 2 хозяйственных здания, 2 образовательных учреждения и админздание.

На Горловском направлении поврежден дом в Нелиповке Торецкой ТГ. В Часовоярской ТГ повреждено 3 дома. Обстреляны окрестности Константиновки. На Лисичанском направлении поврежден дом в Северске, зафиксировано 8 обстрелов Лиманской ТГ.

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