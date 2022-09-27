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Обстріли Донецької області: росіяни вбили трьох цивільних, ще 13 отримали поранення

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Донецьк, Вівторок 27 вересня 2022 08:37
Обстріли Донецької області: росіяни вбили трьох цивільних, ще 13 отримали поранення Фото: росіяни вбили ще трьох цивільних у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська за добу обстріляли шість населених пунктів на Донеччині. Внаслідок чого загинули троє цивільних, ще 13 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Обстріли Донецької області: росіяни вбили трьох цивільних, ще 13 отримали поранення

Фото: карта обстрілів Донецької області на 27 вересня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 26 вересня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: 2 у Бахмуті та 1 у Хромовому. Ще 13 людей отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію на Донеччині загинули 890 людей, ще 2257 мирних жителів отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська завдали нових ударів по Нікопольському району в Дніпропетровській області. Під вогонь із майже 90 снарядів потрапили 3 громади – Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська.

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