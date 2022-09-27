Обстріли Донецької області: росіяни вбили трьох цивільних, ще 13 отримали поранення
Російські окупаційні війська за добу обстріляли шість населених пунктів на Донеччині. Внаслідок чого загинули троє цивільних, ще 13 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
Фото: карта обстрілів Донецької області на 27 вересня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
"За 26 вересня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: 2 у Бахмуті та 1 у Хромовому. Ще 13 людей отримали поранення", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію на Донеччині загинули 890 людей, ще 2257 мирних жителів отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська завдали нових ударів по Нікопольському району в Дніпропетровській області. Під вогонь із майже 90 снарядів потрапили 3 громади – Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська.
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