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Обстрелы Донецкой области: россияне убили трех гражданских, еще 13 получили ранения

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Донецк, Вторник 27 сентября 2022 08:37
Обстрелы Донецкой области: россияне убили трех гражданских, еще 13 получили ранения Фото: россияне убили еще трех гражданских в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска за сутки обстреляли шесть населенных пунктов Донецкой области. Вследствие чего погибли трое гражданских, еще 13 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Обстрелы Донецкой области: россияне убили трех гражданских, еще 13 получили ранения

Фото: карта обстрелов Донецкой области на 27 сентября (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 26 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Бахмуте и 1 в Хромово. Еще 13 человек получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 890 человек, еще 2257 мирных жителей получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска нанесли новые удары по Никопольскому району в Днепропетровской области. Под огонь из почти 90 снарядов попали 3 громады - Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская.

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