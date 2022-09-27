Обстрелы Донецкой области: россияне убили трех гражданских, еще 13 получили ранения
Российские оккупационные войска за сутки обстреляли шесть населенных пунктов Донецкой области. Вследствие чего погибли трое гражданских, еще 13 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Фото: карта обстрелов Донецкой области на 27 сентября (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
"За 26 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Бахмуте и 1 в Хромово. Еще 13 человек получили ранения", - рассказал он.
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 890 человек, еще 2257 мирных жителей получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска нанесли новые удары по Никопольскому району в Днепропетровской области. Под огонь из почти 90 снарядов попали 3 громады - Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская.
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