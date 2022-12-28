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Обстріли Донецької області: росіяни за добу поранили трьох цивільних

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Донецька область, Середа 28 грудня 2022 08:38
Обстріли Донецької області: росіяни за добу поранили трьох цивільних Фото: росіяни продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області (ВоєнТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупанти продовжують атакувати населені пункти на Донеччині. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 27 грудня росіяни поранили 3 цивільних у Донецькій області - у Бахмуті", - розповів він.

Всього з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині через російську агресію загинув 1281 цивільний, ще 2799 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 2 січня розпочнеться безкоштовна евакуація громадянських жителів Донецької області. Через активні бойові дії необхідно, щоб якнайбільше людей залишили територію вже зараз, виїхавши до безпечніших регіонів України.

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