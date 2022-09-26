Обстріли Донецької області: окупанти вбили трьох цивільних, ще 11 поранено
Російські війська за добу обстріляли шість населених пунктів на Донеччині. Внаслідок чого загинули троє мирних жителів, ще 11 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
Фото: карта обстрілів Донецької області на 26 вересня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
"За 25 вересня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: 2 в Авдіївці та 1 у Бахмуті. Ще 11 людей отримали поранення", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 887 людей, ще 2244 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, росіяни всю ніч обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з РСЗВ та важкої артилерії. У районному центрі пошкоджено близько 40 будинків.
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