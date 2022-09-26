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Обстріли Донецької області: окупанти вбили трьох цивільних, ще 11 поранено

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Донецьк, Понеділок 26 вересня 2022 08:29
Обстріли Донецької області: окупанти вбили трьох цивільних, ще 11 поранено Фото: окупанти вбили ще трьох цивільних у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська за добу обстріляли шість населених пунктів на Донеччині. Внаслідок чого загинули троє мирних жителів, ще 11 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Обстріли Донецької області: окупанти вбили трьох цивільних, ще 11 поранено

Фото: карта обстрілів Донецької області на 26 вересня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 25 вересня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: 2 в Авдіївці та 1 у Бахмуті. Ще 11 людей отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 887 людей, ще 2244 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, росіяни всю ніч обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з РСЗВ та важкої артилерії. У районному центрі пошкоджено близько 40 будинків.

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