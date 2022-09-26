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Обстрелы Донецкой области: оккупанты убили трех гражданских, еще 11 - ранены

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Донецк, Понедельник 26 сентября 2022 08:29
Обстрелы Донецкой области: оккупанты убили трех гражданских, еще 11 - ранены Фото: оккупанты убили еще трех гражданских в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за сутки обстреляли шесть населенных пунктов Донецкой области. Вследствие чего погибли три мирных жителя, еще 11 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Обстрелы Донецкой области: оккупанты убили трех гражданских, еще 11 - ранены

Фото: карта обстрелов Донецкой области на 26 сентября (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 25 сентября россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Авдеевке и 1 в Бахмуте. Еще 11 человек получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 887 человек, еще 2244 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, россияне всю ночь обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из РСЗО и тяжелой артиллерии. В районном центре повреждены около 40 домов.

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