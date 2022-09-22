Обстріли Донецької області: окупанти за добу вбили п'ятьох цивільних, ще 12 поранено

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти на Донеччині. За добу ворог убив п'ятьох цивільних, ще 12 людей зазнали поранень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
Фото: карта обстрілів Донецької області на 22 вересня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
"За 21 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 2 у Кураховому, 1 у Бахмуті, 1 в Авдіївці та 1 у Карлівці. Ще 12 людей отримали поранення", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 873 особи, ще 2205 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, російські війська вночі 22 вересня вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Зокрема, у центрі Нікополя ворог випустив 20 снарядів із РСЗВ "Град". Внаслідок чого загинув один цивільний.
Також сьогодні вранці росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали.
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