Обстріли Донецької області: окупанти за добу вбили п'ятьох цивільних, ще 12 поранено

Фото: карта обстрілів Донецької області на 22 вересня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 21 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 2 у Кураховому, 1 у Бахмуті, 1 в Авдіївці та 1 у Карлівці. Ще 12 людей отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 873 особи, ще 2205 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.