Окупанти вдарили з "Градів" по центру Нікополя: є руйнування та загиблий

Російські війська вночі 22 вересня вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Зокрема, у центрі Нікополя ворог випустив 20 снарядів із РСЗВ "Град". Внаслідок чого загинув один цивільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко .

Фото: наслідки обстрілу Нікополя в ніч проти 22 вересня (t.me/dnipropetrovskaODA)

Так, внаслідок обстрілу Нікополя постраждали 17 багатоповерхових та приватних будинків, газопровід та ЛЕП. Крім того, ворожі снаряди прилетіли до двох лікарень, школи, музею, адмінбудинків, кількох магазинів і ринку. Також окупанти пошкодили стели на Алеї пам'яті.

Через атаку спалахнули чотири пожежі у торгових кіосках та гаражах. Загоряння вже ліквідовано.

По Кривому Розі ворог завдав удару, застосувавши дрон-камікадзе. Ціллю атаки стала двоповерхова будівля. На щастя, люди не постраждали.