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Обстріли Донецької області: окупанти за добу вбили п'ятьох цивільних, ще 12 поранено

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Донецьк, Четвер 22 вересня 2022 09:40
Обстріли Донецької області: окупанти за добу вбили п'ятьох цивільних, ще 12 поранено Фото: окупанти за добу вбили ще п'ятьох цивільних у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти на Донеччині. За добу ворог убив п'ятьох цивільних, ще 12 людей зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Обстріли Донецької області: окупанти за добу вбили п'ятьох цивільних, ще 12 поранено

Фото: карта обстрілів Донецької області на 22 вересня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 21 вересня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 2 у Кураховому, 1 у Бахмуті, 1 в Авдіївці та 1 у Карлівці. Ще 12 людей отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 873 особи, ще 2205 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, російські війська вночі 22 вересня вкотре обстріляли Дніпропетровську область. Зокрема, у центрі Нікополя ворог випустив 20 снарядів із РСЗВ "Град". Внаслідок чого загинув один цивільний.

Також сьогодні вранці росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали.

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