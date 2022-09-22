Обстрелы Донецкой области: оккупанты за сутки убили пятерых гражданских, еще 12 ранены

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки враг убил пятерых гражданских, еще 12 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко .

Фото: карта обстрелов Донецкой области на 22 сентября (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 21 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Курахово, 1 в Бахмуте, 1 в Авдеевке и 1 в Карловке. Еще 12 человек получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 873 человека, еще 2205 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.