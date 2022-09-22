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Обстрелы Донецкой области: оккупанты за сутки убили пятерых гражданских, еще 12 ранены

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Донецк, Четверг 22 сентября 2022 09:40
Обстрелы Донецкой области: оккупанты за сутки убили пятерых гражданских, еще 12 ранены Фото: оккупанты за сутки убили еще пятерых гражданских в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки враг убил пятерых гражданских, еще 12 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Обстрелы Донецкой области: оккупанты за сутки убили пятерых гражданских, еще 12 ранены

Фото: карта обстрелов Донецкой области на 22 сентября (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 21 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Курахово, 1 в Бахмуте, 1 в Авдеевке и 1 в Карловке. Еще 12 человек получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 873 человека, еще 2205 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, российские войска ночью 22 сентября в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. В частности, по центру Никополя враг выпустил 20 снарядов из РСЗО "Град". Вследствие чего погиб один гражданский.

Также сегодня утром россияне атаковали Запорожье. В результате обстрелов погиб один человек, еще пятеро пострадали.

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