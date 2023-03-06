ua ru
Пн, 06 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вночі РФ обстріляла Краматорськ: зруйновано школу (фото)

Новость на русском →
Донбас, Понеділок 06 березня 2023 10:11
Вночі РФ обстріляла Краматорськ: зруйновано школу (фото) Фото: вночі РФ обстріляла Краматорськ, зруйновано школу (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі на понеділок, 6 березня, російські війська обстріляли Краматорськ Донецької області. Через атаку зруйновано школу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Олександра Гончаренка.

"Наслідки нічного ракетного удару по Краматорську - зруйновано школу та пошкоджено 15 багатоквартирних будинків", - розповів він.

На щастя, за словами мера, обійшлося без жертв.

Як повідомлялось, у неділю, 5 березня, мешканці Краматорського району Донецької області почули кілька вибухів. Там було оголошено сигнал повітряної тривоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краматорськ
NEWS
Втрати Росії в Україні: за добу ЗСУ знищили 650 солдатів та 15 БПЛА
Втрати Росії в Україні: за добу ЗСУ знищили 650 солдатів та 15 БПЛА
DAILY
Як Україна та Росія рік тому зустрілися, щоб закінчити війну. Хроніки переговорів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Україна та Росія рік тому зустрілися, щоб закінчити війну. Хроніки переговорів