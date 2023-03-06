Вночі РФ обстріляла Краматорськ: зруйновано школу (фото)

Вночі на понеділок, 6 березня, російські війська обстріляли Краматорськ Донецької області. Через атаку зруйновано школу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера міста Олександра Гончаренка.

На щастя, за словами мера, обійшлося без жертв.

"Наслідки нічного ракетного удару по Краматорську - зруйновано школу та пошкоджено 15 багатоквартирних будинків", - розповів він.

Як повідомлялось, у неділю, 5 березня, мешканці Краматорського району Донецької області почули кілька вибухів. Там було оголошено сигнал повітряної тривоги.

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