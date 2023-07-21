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Обстріли Донецької області: за добу загинули дві людини, є поранені та руйнування

Фото: росіяни обстріляли Донецьку область (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росіяни за добу обстріляли декілька напрямків в Донецькій області, внаслідок чого загинули дві людини, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

На Волноваському напрямку під вогнем Вугледар і Богоявленка. Обійшлося без жертв.

На Донецькому напрямку у Курахівській громаді пошкоджено соціальний об'єкт у Гірнику. Серед ночі ворог обстріляв Авдіївку касетними снарядами.

На Горлівському напрямку, зранку росіяни обстріляли з "Градів" Костянтинівку - вбили подружжя, пошкодили школу та 20 будинків. Також один будинок пошкоджено у Предтечиному.

Окрім того, пошкоджено три будинки у Торецькій громаді: у Північному, Залізному та Дружбі. У Соледарській громаді три будинки - у Привіллі. У Часовоярській громаді - два будинки.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, зафіксовано дев'ять обстрілів Лиманської громади.

Всього за добу внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє жителів Донецької області, ще двоє отримали поранення.

Обстріли Донецької області

Донецька область залишається в епіцентрі бойових дій. Активні бої тривають у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а також у напрямку Волновахи.

Російські окупанти обстрілюють з важкого озброєння прифронтові населені пункти. Всього, за попередніми оцінками, у Донецькій області з початку повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 1563 цивільні особи, поранення отримали понад 3700 людей.

Так, внаслідок російських обстрілів, 15 липня, в Донецькій області загинули двоє людей. Також є постраждалий.

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