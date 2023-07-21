Обстрелы Донецкой области: за сутки погибли два человека, есть раненые и разрушения

На Волновахском направлении под огнем Угледар и Богоявленка. Обошлось без жертв.

На Донецком направлении в Кураховской общине поврежден социальный объект в Горняке. Среди ночи враг обстрелял Авдеевку кассетными снарядами.

На Горловском направлении утром россияне обстреляли из "Градов" Константиновку - убили супругов, повредили школу и 20 домов. Также один дом поврежден в Предтечино.

Кроме того, повреждены три дома в Торецком сообществе: в Северном, Железном и Дружбе. В Соледарской общине три дома - в Привилле. В Часовоярской общине - два дома.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Северске, зафиксировано девять обстрелов Лиманской общины.

Всего за сутки в результате вражеских обстрелов погибли двое жителей Донецкой области, еще двое получили ранения.

Обстрелы Донецкой области

Донецкая область остается в эпицентре боевых действий. Активные бои продолжаются в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а также в направлении Волновахи.

Российские оккупанты обстреливают из тяжелого вооружения прифронтовые населенные пункты. Всего, по предварительным оценкам, в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения погибли по меньшей мере 1563 гражданских лица, ранения получили более 3700 человек.

Так, в результате российских обстрелов, 15 июля, в Донецкой области погибли два человека. Также есть пострадавший.