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Обстріли Донецької області: за добу поранені 2 людини

Фото: через обстріли Донецької області поранено 2 особи (t me ДСНС України)
Автор: Наталія Гурковська

На ранок понеділка, 5 грудня, російські окупанти поранили двох мешканців Донецької області. За цю добу обійшлося без загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 4 грудня росіяни поранили 2 цивільних у Донецькій області - в Олексіївці та Желанному Другому", - розповів він.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1237 людей, ще 2682 поранені.

Як повідомлялось, внаслідок нічного обстрілу Кривого Рогу одна людина загинула і ще троє отримали поранення.

Також війська РФ вночі 5 грудня завдавали ударів по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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