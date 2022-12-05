Нічний обстріл Кривого Рогу: є загиблий та поранені

Внаслідок нічного обстрілу Кривого Рогу одна людина загинула і ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на публікацію голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Трагічна ніч… Один загиблий, троє поранених. Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Убили працівника. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого виробничого цеху", - написав він.

Ще трьох людей ушпиталили в стані середньої тяжкості.

Крім цього, росіяни знову обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району. Жертв серед населення немає, інші наслідки атаки уточнюються.