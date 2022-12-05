Окупанти вночі гатили по промисловій інфраструктурі Запоріжжя, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

"Ворог продовжує тероризувати мешканців обласного центру. Вночі завдано ракетних ударів по промисловій інфраструктурі міста. Рятувальні роботи продовжуються", - повідомив Старух.

Окупанти продовжують тероризувати Запоріжжя, влаштовуючи нічні обстріли / t.me/starukhofficial

Раніше секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що російські війська вночі завдали ракетних ударів по об'єктах енергетичної та промислової інфраструктури.

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