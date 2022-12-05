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Обстрелы Донецкой области: за сутки ранены 2 человека

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Донбасс, Понедельник 05 декабря 2022 08:32
Обстрелы Донецкой области: за сутки ранены 2 человека Фото: из-за обстрелов Донецкой области ранены 2 человека (t me ГСЧС Украины)
Автор: Наталия Гурковская

На утро понедельника, 5 декабря, российские оккупанты ранили двух жителей Донецкой области. За эти сутки обошлось без погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 4 декабря россияне ранили 2 гражданских в Донецкой области - в Алексеевке и Желанном Втором", - рассказал он.

Обстрелы Донецкой области: за сутки ранены 2 человека

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1237 человек, еще 2682 ранены.

Как сообщалось, в результате ночных обстрелов Кривого Рога один человек погиб и еще трое получили ранения.

Также войска РФ ночью 5 декабря наносили удары по промышленной инфраструктуре Запорожья. По предварительным данным, никто не пострадал.

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