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Обстріли Донецької області: за добу окупанти поранили п'ятьох людей, ще один загинув

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Донецька область, Вівторок 07 лютого 2023 08:45
Обстріли Донецької області: за добу окупанти поранили п'ятьох людей, ще один загинув Фото: росіяни продовжують обстрілювати Донецьку область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська протягом минулої доби продовжували обстрілювати населені пункти Донецької області. Внаслідок атак поранено п'ятьох людей, також стало відомо про ще одного загиблого в Бахмуті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВ Павла Кириленка.

"За 6 лютого стало відомо ще про одного мешканця Донецької області, вбитого росіянами в Бахмуті. Ще 5 людей в області отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинуло 1352 особи, ще 3 тисячі жителів отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що у Красногорівці (Донецька область) чоловік кинув гранату у бік продавця молочної продукції. В результаті одна людина загинула, ще 5 отримали поранення.

Також ми писали, що мешканця смт Велика Новосілка затримали та засудили до 9 років ув'язнення за допомогу представникам "ДНР".

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