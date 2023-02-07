Обстрелы Донецкой области: за сутки оккупанты ранили пятерых человек, еще один погиб

Российские войска в течение прошедших суток продолжали обстреливать населенные пункты Донецкой области. Вследствие атак ранены пять человек, также стало известно об еще одном погибшем в Бахмуте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.