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Обстріли Донецької області: через атаки окупантів постраждали 7 осіб, - ОВА

Фото: глава Донецької ОВА Павло Кириленко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська за добу обстріляли щонайменше шість громад у Донецькій області. Унаслідок ворожих атак постраждало 7 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Донецької ОВА Павла Кириленка.

Інформація про постраждалих

  • На Донецькому напрямку 2 людини поранено у Красногорівці Мар'їнської громади;
  • На Горлівському напрямку у Петрівці Торецької громади поранено людину.

За словами глави ОВА, всього за добу росіяни поранили 7 жителів Донецької області.

Руйнування від обстрілів армії РФ

Зазначається, що на Волноваському напрямку росіяни 20 разів обстріляли з артилерії Вугледар, двічі - Новоукраїнку. У Комарській громаді під вогнем Бурлацьке і Шевченко.

Також на Горлівському напрямку у Петрівці Торецької громади було пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджено 4 приватні будинки, 1 багатоповерхівку і промислову будівлю.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

"На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки у Сіверську і 2 будинки у Переїзному Званівської громади. Зафіксовано 11 обстрілів Лиманської громади", - додав Кириленко. 

Ситуація в Донецькій області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Вчора повідомлялось, що ​​Збройні сили Російської Федерації обстріляли Авдіївку, Красногорівку і Торецьк в Донецькій області. В результаті ворожої атаки було поранено чотирьох людей.

Також нещодавно вночі під удар потрапив Слов'янськ у Донецькій області. Внаслідок атаки постраждав завод.

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