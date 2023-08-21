Обстрелы Донецкой области: из-за атак оккупантов пострадали 7 человек, - ОВА

Российские войска за сутки обстреляли по меньшей мере шесть общин в Донецкой области. В результате вражеских атак пострадали 7 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
По словам главы ОВА, всего за сутки россияне ранили 7 жителей Донецкой области.
Отмечается, что на Волновахском направлении россияне 20 раз обстреляли из артиллерии Угледар, дважды - Новоукраинку. В Комарской громаде под огнем Бурлацкое и Шевченко.
Также на Горловском направлении в Петровке Торецкой громады был поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома, 1 многоэтажка и промышленное здание.
Фото: Последствия ударов (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
"На Лисичанском направлении повреждены 2 дома в Северске и 2 дома в Переездном Звановской громады. Зафиксировано 11 обстрелов Лиманской громады", - добавил Кириленко.
Ситуация в Донецкой области
Россияне ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами.
Вчера сообщалось, что вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Авдеевку, Красногоровку и Торецк в Донецкой области. В результате вражеской атаки были ранены четыре человека.
Недавно ночью под удар попал Славянск в Донецкой области. В результате атаки пострадал завод.
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