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Обстрелы Донецкой области: из-за атак оккупантов пострадали 7 человек, - ОВА

Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска за сутки обстреляли по меньшей мере шесть общин в Донецкой области. В результате вражеских атак пострадали 7 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Информация о пострадавших

  • На Донецком направлении 2 человека ранены в Красногоровке Марьинской громады;
  • На Горловском направлении в Петровке Торецкой громады ранен человек.

По словам главы ОВА, всего за сутки россияне ранили 7 жителей Донецкой области.

Разрушение от обстрелов армии РФ

Отмечается, что на Волновахском направлении россияне 20 раз обстреляли из артиллерии Угледар, дважды - Новоукраинку. В Комарской громаде под огнем Бурлацкое и Шевченко.

Также на Горловском направлении в Петровке Торецкой громады был поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома, 1 многоэтажка и промышленное здание.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

"На Лисичанском направлении повреждены 2 дома в Северске и 2 дома в Переездном Звановской громады. Зафиксировано 11 обстрелов Лиманской громады", - добавил Кириленко.

Ситуация в Донецкой области

Россияне ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами.

Вчера сообщалось, что вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Авдеевку, Красногоровку и Торецк в Донецкой области. В результате вражеской атаки были ранены четыре человека.

Недавно ночью под удар попал Славянск в Донецкой области. В результате атаки пострадал завод.

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