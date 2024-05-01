Обстріл Золочева: кількість поранених зросла, серед них дитина (фото)

Через обстріл Золочева 1 травня постраждали шестеро людей. Ще двоє загинуло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"За уточненими даними, внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу смт Золочів керованими авіабомбами відомо про двоє загиблих та шість постраждалих цивільних людей, серед них - 11 річний підліток", - розповів він.
Наслідки обстрілу Залочева 1 травня (t.me/synegubov)
Зокрема, за даними голови ОВА:
До того ж, як зазначив Синєгубов, пошкоджені адміністративні приміщення, будівля Ощадбанку, більше 20 автомобілів, а також знищено приватний будинок.
У Харкові в середу, 1 травня, пролунав вибух, пізніше повідомлялося про "приліт". Крім того, росіяни атакували Золочів, є загиблі та поранені. Зокрема, по Золочеву окупанти вдарили КАБами, атакувавши авто та приватний будинок. До цього повідомлялось про двох загиблих та двох поранених.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.