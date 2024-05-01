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Обстріл Золочева: кількість поранених зросла, серед них дитина (фото)

Фото: у Золочеві 6 людей постраждали, ще двоє загинули через обстріл РФ 1 травня (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Через обстріл Золочева 1 травня постраждали шестеро людей. Ще двоє загинуло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"За уточненими даними, внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу смт Золочів керованими авіабомбами відомо про двоє загиблих та шість постраждалих цивільних людей, серед них - 11 річний підліток", - розповів він.

 

Наслідки обстрілу Залочева 1 травня (t.me/synegubov)

Зокрема, за даними голови ОВА:

  • загинули чоловік 64 років та 38-річна жінка, обидва місцеві, перебували у автівці в районі влучання ворожого КАБу;
  • 74-річна жінка та 77-річний цивільний чоловік були госпіталізовані до медичного закладу з вибуховими травмами, їх стан оцінюється як середній;
  • 35-річному пораненому чоловіку з легким станом надали допомогу амбулаторно;
  • також постраждали 50-річний чоловік, 41-річна жінка та 11-річний підліток. Усім надана необхідна меддопомога. 

До того ж, як зазначив Синєгубов, пошкоджені адміністративні приміщення, будівля Ощадбанку, більше 20 автомобілів, а також знищено приватний будинок.

Обстріл Золочева

У Харкові в середу, 1 травня, пролунав вибух, пізніше повідомлялося про "приліт". Крім того, росіяни атакували Золочів, є загиблі та поранені. Зокрема, по Золочеву окупанти вдарили КАБами, атакувавши авто та приватний будинок. До цього повідомлялось про двох загиблих та двох поранених.

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Харків