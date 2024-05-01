Обстрел Золочева: количество раненых выросло, среди них ребенок (фото)

"По уточненным данным, в результате сегодняшнего вражеского обстрела пгт Золочев управляемыми авиабомбами известно о двух погибших и шести пострадавших гражданских людях, среди них - 11 летний подросток", - рассказал он.

Последствия обстрела Залочева 1 мая (t.me/synegubov)

В частности, по данным главы ОВА:

погибли мужчина 64 лет и 38-летняя женщина, оба местных, находились в машине в районе попадания вражеского КАБа;

74-летняя женщина и 77-летний гражданский мужчина были госпитализированы в медицинское учреждение с взрывными травмами, их состояние оценивается как среднее;

35-летнему раненному мужчине с легким состоянием оказали помощь амбулаторно;

также пострадали 50-летний мужчина, 41-летняя женщина и 11-летний подросток. Всем оказана необходимая медпомощь.

К тому же, как отметил Синегубов, повреждены административные помещения, здание Ощадбанка, более 20 автомобилей, а также уничтожен частный дом.