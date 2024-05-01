Обстрел Золочева: количество раненых выросло, среди них ребенок (фото)

Из-за обстрела Золочева 1 мая пострадали шесть человек. Еще двое погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"По уточненным данным, в результате сегодняшнего вражеского обстрела пгт Золочев управляемыми авиабомбами известно о двух погибших и шести пострадавших гражданских людях, среди них - 11 летний подросток", - рассказал он.
Последствия обстрела Залочева 1 мая (t.me/synegubov)
В частности, по данным главы ОВА:
К тому же, как отметил Синегубов, повреждены административные помещения, здание Ощадбанка, более 20 автомобилей, а также уничтожен частный дом.
В Харькове в среду, 1 мая, раздался взрыв, позже сообщалось о "прилете". Кроме того, россияне атаковали Золочев, есть погибшие и раненые. В частности, по Золочеву оккупанты ударили КАБами, атаковав авто и частный дом. До этого сообщалось о двух погибших и двух раненых.
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